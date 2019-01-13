Аэропорт Норильска закрыт из-за снегопада

Предположительно, вылет и посадка самолётов в штатном режиме возобновится не раньше понедельника.

Аэропорт Норильска закрыт из-за сильного снегопада, повлиявшего на видимость. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Красноярскому краю.

В ведомстве добавили, что воздушная гавань возобновит работу утром в понедельник, 14 января.

Кроме того, в администрации города отметили, что в соответствии с решением ГИБДД на автодорогах Норильск — Кайеркан — Алыкель и Дудинка — Алыкель движение ограничено.