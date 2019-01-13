Как же так, Пётр Алексеевич. На Украине нашли билборды с Порошенко и Епифанием

Реклама исполнена в уже известной стилистике: это надпись с описанием "перемоги" на красно-коричневом фоне.

Улицы городов Незалежной оказались завешаны билбордами "Томос для Украины" с изображением президента страны Петра Порошенко и главы "новой церкви" Епифания (Думенко), сообщает издание "Страна.ua".

На улицах украинских городов появилось множество билбордов "Томос для Украины". На щитах изображаются действующий президент Пётр Порошенко и глава новосозданной ПЦУ Епифаний. "Страна.ua"

По данным издания, билборды установлены в больших количествах в столице и регионах. Реклама исполнена в уже известной стилистике: это надпись с описанием "перемоги" на красно-коричневом фоне, уточняет портал. Новшеством стало изображение Порошенко — ранее в основном публиковались только слоганы вроде "Поместная церковь — залог независимости Украины. Пётр Порошенко".

В издании выразили мнение, что новый билборд является частью "томос-тура" — поездки Порошенко по украинским регионам для пиара.

Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви" 6 января. Как говорится в документе, юрисдикция ПЦУ ограничивается территорией Украины, эта религиозная организация не может ставить епископов или основывать приходы в других странах. Есть и иные ограничения, делающие новую структуру зависимой от Константинополя.