Биатлонистка Юрлова: Финишировать с российским флагом было моей мечтой

Женская сборная России завоевала золотые медали в эстафетной гонке впервые с 2012 года.

Биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что всегда мечтала финишировать с российским флагом. Соответствующее заявление она сделала после завершения эстафетной гонки на этапе Кубка мира, на которой сборная заняла первое место.

— Это была моя мечта — финишировать с флагом, и мне это удалось. Я рада за команду, девчонки отработали феноменально. Мыслей (о гонке. — Прим. Лайфа) не было, было желание не подвести команду и отработать настолько, насколько это возможно, — сказала она в эфире телеканала "Матч ТВ".

Женская сборная России завоевала золотые медали в эстафете 4х6 километра на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В составе российской команды кроме Юрловой-Перхт также выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева и Лариса Куклина.

В последний раз женская команда выигрывала золото в эстафетной гонке семь лет назад — в 2012 году сборная России выиграла эстафету на этапе в Оберхофе.