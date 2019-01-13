Заслуженный врач поддержал чиновницу, призвавшую медиков помыть полы

По словам врача, как раз некоторые активисты из Струнино не хотят налаживать диалог с властью.

Заслуженный врач России и президент областной Врачебной палаты Анатолий Ильин заявил, что в сфере здравоохранения чиновники Владимирской области работают конструктивно и заинтересованы решить вопрос с восстановлением струнинской больницы, сообщает РИА "Новости".

Своими словами врач поддержал врио первого заместителя губернатора области Марину Чекунову. Ранее телерадиокомпания "Губерния 33" опубликовала текст, согласно которому Чекунова грубо ответила сотрудникам больницы в Струнино: "Проблемы обсудим, но посмотрите на себя, занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?".

Согласно опубликованному позднее видео, и.о. вице-губернатора просто просила медиков работать над проблемами сообща.

— Мы неоднократно имели возможность убедиться в открытости Марины Анатольевны для диалога. Мне пришлось уже не один раз контактировать и с ней, и с директором департамента здравоохранения, и выезжали туда, в Струнино. В принципе, всё, что на сегодняшний день прорабатывается и предлагается, предлагается во благо населения, — поддержал чиновницу президент областной Врачебной палаты Анатолий Ильин.

— Мне ведь уже не 18 лет, я работал в различных администрациях в своё время и был директором департамента в своё время, и я вижу, что сегодняшняя администрация — абсолютно приятные люди, с которыми приятно общаться, которые конструктивно мыслят и конструктивно решают, — добавил врач.

Ранее позицию и.о. вице-губернатора, на которого накинулись СМИ, поддержали областные депутаты.