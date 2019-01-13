Взлётно-посадочная полоса в Шереметьево закрыта из-за инцидента с самолётом

Сейчас службы аэропорта работают над ликвидацией последствий инцидента и минимизацией сложностей и задержек рейсов других авиакомпаний и пассажиров.

Взлётно-посадочная полоса московского аэропорта Шереметьево закрыта после того, как самолёт авиакомпании Smart Wings выкатился за её пределы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— В связи с инцидентом аэропорт Шереметьево был вынужден закрыть ВПП1 для проведения производственных работ по эвакуации воздушного судна. В этой связи на время проведения эвакуационных работ возможны задержки в обеспечении вылетов и прилётов других рейсов, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, "боинг" авиакомпании Smartwings, который должен был вылететь в Прагу, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Шереметьево. Находящиеся на борту 40 пассажиров и семь членов экипажа не пострадали.

Сейчас службы аэропорта работают над ликвидацией последствий инцидента и минимизацией сложностей и задержек рейсов других авиакомпаний и пассажиров.