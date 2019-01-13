"Кольцо на пальце не просто так". Актриса Макеева вышла замуж третий раз

Выяснилось, что актриса вышла замуж в третий раз ещё в ноябре прошлого года. Кроме того, она отказалась раскрывать личность своего избранника.

Российская актриса Анастасия Макеева объявила о том, что вышла замуж в третий раз. Соответствующее заявление она сделала в своём "Инстаграме".

— Во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моём безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива! — написала она.

Оказалось, что актриса вышла замуж ещё в ноябре прошлого года. Макеева добавила, что "счастье любит тишину и защиту", а потому свою свадьбу она скрывала.

Второй брак актрисы распался больше двух лет назад, и с тех пор о её личной жизни известно мало.