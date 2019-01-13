"Кольцо на пальце не просто так". Актриса Макеева вышла замуж третий раз

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"Кольцо на пальце не просто так". Актриса Макеева вышла замуж третий раз

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Фото: © Instagram/makeevan

Выяснилось, что актриса вышла замуж в третий раз ещё в ноябре прошлого года. Кроме того, она отказалась раскрывать личность своего избранника.

Российская актриса Анастасия Макеева объявила о том, что вышла замуж в третий раз. Соответствующее заявление она сделала в своём "Инстаграме".

— Во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моём безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека! И сегодня я счастлива! — написала она.

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Многие СМИ и вы, мои дорогие подписчики, заметили изменения в моей личной жизни. От вас ничего не скроешь! Я поняла, что счастье любит тишину и защиту. Но, во избежание домыслов и противоречивых сообщений, официально заявляю: кольцо на моём безымянном пальце не просто так. Да, я вышла замуж! За хорошего человека☝️! И сегодня я счастлива! Просто порадуйтесь за меня без лишних вопросов! Спасибо Когда ?В ноябре #АнастасияМакеева #актрисакотораяпоет #супруга #кольцо #язамужем #ясчастлива

Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

Оказалось, что актриса вышла замуж ещё в ноябре прошлого года. Макеева добавила, что "счастье любит тишину и защиту", а потому свою свадьбу она скрывала.

Второй брак актрисы распался больше двух лет назад, и с тех пор о её личной жизни известно мало.

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