"Нам нужно единство". Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину

Президент Незалежной Пётр Порошенко заявил, что независимость Украины стала крепче с созданием "автокефальной" церкви. Об этом он написал на своей странице в "твиттере".

— Наша единая церковь стала духовным фундаментом украинского государства. <…> Мы завоевали независимость, но это не конец, а лишь начало, нам по-прежнему нужно единство. Однако уже точно никто не может остановить Украину и украинцев, снимающих с себя ярмо московской церкви и московской империи, — сказал он.

Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви" 6 января. Как отмечается в документе, юрисдикция ПЦУ ограничивается территорией Украины, эта организация не может ставить епископов или основывать приходы в других странах. Есть и прочие ограничения, делающие новую структуру зависимой от Константинопольского патриарха.

Сегодня украинские СМИ сообщили о том, что на улицах городов Незалежной появилось множество билбордов "Томос для Украины".