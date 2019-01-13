МГУ запустит около 10 магистерских программ в 2019 году

Кроме того, этой осенью впервые открывается набор на факультет космических исследований.

Ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что в 2019 году вуз намерен открыть около десяти новых магистерских программ и новый факультет. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— В этом году будет впервые набор на факультет космических исследований и на около 10 новых магистерских программ. Эти программы отвечают самым современным вызовам науки, — заверил Садовничий.

Ректор также отметил, что в МГУ каждый год запускают различного рода проекты и все они пользуются успехом у абитуриентов.

— Каждый год мы что-то придумываем новое, за последние годы мы открыли 20 новых факультетов. Казалось бы — зачем? Оказалось, что конкурс на эти факультеты больше, чем на классические, — добавил он.