В Шереметьево задержано более 25 рейсов

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В Шереметьево задержано более 25 рейсов

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Фото: © L!FE/Абулхатин Марат

Всего в московских воздушных гаванях сегодня задерживаются или отменены 65 рейсов.

Более 25 рейсов задержано сегодня, 13 января, в столичном аэропорту Шереметьево, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 17:15 московского времени в аэропорту Шереметьево задержано 26 рейсов. Ещё 17 рейсов отменили и восемь задержали во Внуково. В Домодедово восемь рейсов отменено и шесть задержано. Данных об изменении расписания вылетов из Жуковского нет.

Напомним, взлётно-посадочная полоса московского аэропорта Шереметьево была закрыта после того, как самолёт авиакомпании Smart Wings выкатился за её пределы.

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