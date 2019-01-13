В Шереметьево задержано более 25 рейсов

Всего в московских воздушных гаванях сегодня задерживаются или отменены 65 рейсов.

Более 25 рейсов задержано сегодня, 13 января, в столичном аэропорту Шереметьево, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

По состоянию на 17:15 московского времени в аэропорту Шереметьево задержано 26 рейсов. Ещё 17 рейсов отменили и восемь задержали во Внуково. В Домодедово восемь рейсов отменено и шесть задержано. Данных об изменении расписания вылетов из Жуковского нет.

Напомним, взлётно-посадочная полоса московского аэропорта Шереметьево была закрыта после того, как самолёт авиакомпании Smart Wings выкатился за её пределы.