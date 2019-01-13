Аэропорт Шереметьево полностью восстановил работу после инцидента с самолётом

Технические службы завершили эвакуацию самолёта, выкатившегося за пределы взлётно-посадочной полосы в Шереметьево, аэропорт работает в штатном режиме.
— Завершены спасательные работы по эвакуации воздушного судна чешской авиакомпании Smart Wings. ВПП1 открыта для осуществления взлёта и посадки воздушных судов, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Как ранее писал Лайф, "боинг" авиакомпании Smartwings, который должен был вылететь в Прагу, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Шереметьево. Находящиеся на борту 40 пассажиров и семь членов экипажа не пострадали.
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