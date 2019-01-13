Раскольники силой захватили храм УПЦ на западе Украины

Сторонники ПЦУ в селе Красноволя Маневицкого района не пустили в церковь ни настоятеля, ни управляющего епархией.

Свято-Михайловский храм канонической Украинской православной церкви в селе Красноволя Волынской области захвачен раскольниками из "новой церкви" Украины (ПЦУ). Об этом заявил на своей странице в "фейсбуке" пресс-секретарь Волынской епархии Олег Точинский.

Сегодня сторонники ПЦУ в селе Красноволя захватили Свято-Михайловский храм и не пустили ни настоятеля, ни управляющего епархией. Сорвав богослужения, активисты привезли священника Киевского патриархата, объявив его новым настоятелем Олег Точинский

По словам Точинского, причиной произошедшего стал церковный раскол на Украине, который усилился после предоставления томоса об автокефалии ПЦУ со стороны Константинополя.

— Вот такое "объединение". Отдельная "благодарность" Константинопольской церкви-"матери". От ваших "материнских" объятий мы тут задыхаемся, — резюмировал он, попросив верующих молиться.

В то же время глава местной администрации Андрей Лындюк поддержал захват. Он заявил в своём "фейсбуке", что община села Красноволя "провела процедуру перехода в ПЦУ", на основании чего "местные жители" не пустили в храм епископа Украинской православной церкви Нафанаила.

Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви" 6 января. Этим документом юрисдикция ПЦУ ограничивается территорией Украины, религиозная организация не может ставить епископов или основывать приходы в других государствах. Есть и прочие ограничения, делающие новую структуру зависимой от Константинополя.