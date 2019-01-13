В Польше правительственный автомобиль попал в ДТП

Согласно неофициальным данным, в машине находился вице-премьер Польши Ярослав Говин.

В Польше правительственный автомобиль попал в аварию на юге страны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Инцидент произошёл в воскресенье, 13 января, в Кракове, где проходит съезд партии "Согласие". По неофициальным данным, в автомобиле находился вице-премьер Ярослав Говин, который является членом этой партии.

Пресс-секретарь Государственной службы охраны Богуслав Пьюрковский подтвердил, что правительственный автомобиль попал в ДТП. Он добавил, что машина была поцарапана во время поворота, а водителю, виновному в аварии, был выписан штраф.