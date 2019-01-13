Пушков пояснил, зачем США угрожают Германии санкциями за "Северный поток – 2"

По мнению сенатора, Соединённым Штатам "по боку" принцип свободы торговли и суверенитет ФРГ.

США пытаются навязать Европе американский газ, угрожая Германии санкциями за поддержку "Северного потока — 2". Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

— От заявлений с призывами к Берлину отказаться от "Северного потока — 2" США перешли к прямым угрозам в адрес немецких компаний, участвующих в проекте, — написал Пушков в "Твиттере".

Он добавил, что Штатам "по боку" принцип свободы торговли и суверенитет Германии, ведь их задачей является "навязать Европе более дорогой американский газ".

Ранее посол США в Германии Ричард Гренелл отправил немецким компаниям письма, в которых предупредил о последствиях их участия в проекте "Северный поток — 2". Поддержка российского энергетического сектора повлечёт за собой введение санкций со стороны Вашингтона, заявил дипломат.