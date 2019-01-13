В МИД Израиля взорвалась газовая граната

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В МИД Израиля взорвалась газовая граната

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Фото: © Wikipedia

Несколько охранников здания МИД Израиля пострадали от слезоточивого газа при взрыве газовой гранаты в помещении, сообщает полиция Иерусалима.

По предварительным данным, ЧП произошло в помещении склада внешнеполитического ведомства, где хранятся гранаты. Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют причины инцидента.

Чтобы газ не распространился по другим помещениям, всем его сотрудникам дали указание выключить кондиционеры. Эвакуация не потребовалась, говорится в сообщении полиции.

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