Парламент Египта в шестой раз продлил режим ЧП в стране

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Парламент Египта в шестой раз продлил режим ЧП в стране

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Каир. Фото: © Flickr.com/wikiphotographer

Впервые чрезвычайное положение в стране было объявлено после взрывов в двух церквях, когда погибло 40 человек.

Палата представителей египетского парламента в воскресенье, 13 января, уже в шестой раз продлила действие чрезвычайного положения на территории всей страны. В этот раз положение действует три месяца, сообщает Egypt Today.

Вооружённые силы и полиция должны обеспечивать безопасность на всей территории страны, защищать государственную и частную собственность и принимать "необходимые меры для борьбы с терроризмом".

До этого режим ЧП в Египте продлевали в октябре 2018 года.

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