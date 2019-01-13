Парламент Египта в шестой раз продлил режим ЧП в стране

Палата представителей египетского парламента в воскресенье, 13 января, уже в шестой раз продлила действие чрезвычайного положения на территории всей страны. В этот раз положение действует три месяца, сообщает Egypt Today.
Вооружённые силы и полиция должны обеспечивать безопасность на всей территории страны, защищать государственную и частную собственность и принимать "необходимые меры для борьбы с терроризмом".
До этого режим ЧП в Египте продлевали в октябре 2018 года.
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