В Минобороны Украины подсчитали число подорвавшихся на минах в Донбассе солдат

В 2018 году в Донбассе из-за разрыва мин и других взрывоопасных предметов скончались 25 украинских военных, рассказали УНН в управлении экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины.

В течение 2018 года случаев подрывов военнослужащих на минах и взрывоопасных остатках войны... зафиксировано 65, в результате погибло 25 военнослужащих, пострадали 84, среди которых были и сапёры Минобороны Украины

Всего в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и в серой зоне произошло 65 подрывов, уточнили в оборонном ведомстве.