Для безопасности. Польша построит остров в Калининградском заливе

В качестве строительного материала будет использован грунт, полученный при соединении Гданьского и Калининградского заливов.

Польша намерена построить искусственный остров в Калининградском заливе, чтобы обеспечить безопасность в регионе. Об этом сообщило польское издание Onet со ссылкой на тендерную документацию правительственных структур.

По информации издания, остров появится в территориальных водах Польши. Он будет создан из грунта, который получат при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу. Стоимость объекта составит около 880 миллионов польских злотых (примерно 16 млрд рублей).

Согласно позиции польского правительства, необходимость соединения заливов и постройки острова продиктована соображениями безопасности — таким образом Варшава надеется укрепить свою обороноспособность.