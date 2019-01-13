До сотрясения мозга. Школьник из Сызрани ударил учительницу

Читайте также

До сотрясения мозга. Школьник из Сызрани ударил учительницу

1850

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

С детьми, принимавшими участие в драке, и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Педагог одной из школ Сызрани пыталась разнять драку двоих учеников, в результате чего досталось и ей. Из-за удара 15-летнего учащегося преподавательницу пришлось госпитализировать, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл 10 января, в медучреждении женщине поставили диагноз — сотрясение мозга.

— По факту инцидента сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — приводит агентство слова правоохранительных органов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×