Трактор провалился под лёд в Тверской области, погибли два человека

В Тверской области два человека погибли после того, как трактор провалился под лёд. Об этом сообщает официальный сайт местного СУ СК РФ.

Инцидент произошёл в воскресенье, 13 января, около 10 часов утра. Трое жителей деревни Семёновское выехали на тракторе на реку Медведица, где он провалился под лёд.

Одному из них удалось выбраться из трактора и спастись, остальные два человека погибли.

По факту гибели людей следственный комитет начал доследственную проверку.