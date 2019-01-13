Трактор провалился под лёд в Тверской области, погибли два человека

В Тверской области два человека погибли после того, как трактор провалился под лёд. Об этом сообщает официальный сайт местного СУ СК РФ.
Инцидент произошёл в воскресенье, 13 января, около 10 часов утра. Трое жителей деревни Семёновское выехали на тракторе на реку Медведица, где он провалился под лёд.
Одному из них удалось выбраться из трактора и спастись, остальные два человека погибли.
По факту гибели людей следственный комитет начал доследственную проверку.
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