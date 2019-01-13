В ульяновском ТЦ опровергли информацию о не сработавшей пожарной сигнализации

Администрация торгового центра "Созидатель" в Заволжском районе Ульяновска опровергла появившуюся ранее информацию о том, что при возгорании потолка из-за короткого замыкания не сработала пожарная сигнализация.

— Пожарная сигнализация сработала, а все посетители были эвакуированы, — пояснили Лайфу в пресс-службе.

Напомним, 11 января местные СМИ сообщили, что в ульяновском торговом центре произошёл пожар, который сотрудники тушили, не проводя эвакуацию. Прокуратура заинтересовалась этими сообщениями.