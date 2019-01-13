"Веселятся и не хотят вести переговоры". Трамп возмутился поведением демократов

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"Веселятся и не хотят вести переговоры". Трамп возмутился поведением демократов

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Фото: © Twitter / Donald J. Trump

Обвинения главы Белого дома прозвучали на фоне шатдауна, который длится 23-й день и уже побил исторический рекорд.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал демократов за безответственное поведение, которое они демонстрируют в самый разгар кризиса в стране. Об этом он написал в "Твиттере".

— Я нахожусь в Белом доме, жду. Демократы же — где угодно, но не в Вашингтоне, где люди ждут своих зарплат. Они веселятся и даже не хотят вести переговоры, — возмутился Трамп.

Обвинения президента прозвучали на фоне шатдауна, который длится 23-й день и уже побил исторический рекорд.

Как ранее писал Лайф, работа американского правительства была частично приостановлена 22 декабря 2018 года. Причиной разногласий стал предложенный Трампом проект постройки стены на границе с Мексикой.

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