"Веселятся и не хотят вести переговоры". Трамп возмутился поведением демократов

Обвинения главы Белого дома прозвучали на фоне шатдауна, который длится 23-й день и уже побил исторический рекорд.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал демократов за безответственное поведение, которое они демонстрируют в самый разгар кризиса в стране. Об этом он написал в "Твиттере".

— Я нахожусь в Белом доме, жду. Демократы же — где угодно, но не в Вашингтоне, где люди ждут своих зарплат. Они веселятся и даже не хотят вести переговоры, — возмутился Трамп.

Обвинения президента прозвучали на фоне шатдауна, который длится 23-й день и уже побил исторический рекорд.

Как ранее писал Лайф, работа американского правительства была частично приостановлена 22 декабря 2018 года. Причиной разногласий стал предложенный Трампом проект постройки стены на границе с Мексикой.