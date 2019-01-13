СКР рассказал, почему самолёт мог выкатиться за пределы ВПП в Шереметьево

Сейчас на месте инцидента работают следователи, наземные службы аэропорта и спецтехника.

Самолёт авиакомпании Smart Wings мог выкатиться за пределы взлётно-посадочной полосы в Шереметьево из-за ошибки пилота или плохой уборки ВПП. Об этом сообщили в Московском региональном СУ на транспорте Следственного комитета России.

— По версии следствия, причинами данного происшествия могли стать ошибка пилота либо некачественная работа наземных служб по уборке взлётно-посадочной полосы, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента работают следователи, наземные службы аэропорта и спецтехника.

Как ранее писал Лайф, "боинг" авиакомпании Smartwings, который должен был вылететь в Прагу, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Шереметьево. Находящиеся на борту 40 пассажиров и семь членов экипажа не пострадали. После инцидента аэропорт закрыл для самолётов ВПП, но сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.