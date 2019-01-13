Прохор Шаляпин ответил на слухи о его расставании с Цымбалюк-Романовской

Выпускник "Фабрики звёзд" российский певец Прохор Шаляпин рассказал журналистам, что его расставание с Виталиной Цымбалюк-Романовской — это полное враньё.

— Откуда такая информация? Никакой информации такой не было, это просто сплетни, слухи. Люди выдают желаемое за действительное... Мы взрослые люди с Виталиной уже, пожившие. И естественно, не настолько глупы, как хотелось бы многим в нашем окружении даже, не говоря уже о людях, которые нас не очень любят, — рассказал Шаляпин 5 каналу.

Ранее СМИ сообщали, что 35-летний певец и его 40-летняя супруга разошлись. Хотя ещё в декабре пара рассказывала, что собирается завести ребёнка.