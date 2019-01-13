Умер актёр Евгений Радомысленский

Прощание пройдёт 15 января в 11:00 в фойе большого зала ДК имени Горбунова, отпевание состоится в храме архангела Михаила.

Театральный актёр, режиссёр, педагог, заслуженный деятель РСФСР Евгений Радомысленский умер сегодня в Москве на 84-м году жизни. Об этом написала на своей странице в "Фейсбуке" Ирина Сухолет — ректор Института современного искусства, где в течение 25 лет преподавал артист.

— Очень тяжело. Евгений Вениаминович... 25 лет возглавлял кафедру актёрского мастерства в ИСИ. И, казалось, так будет всегда... — сообщила ректор, выразив соболезнования родным и близким артиста.

Сухолет отметила, что прощание пройдёт 15 января в 11:00 в фойе большого зала ДК имени Горбунова. Отпевание будет проходить в храме архангела Михаила, похороны состоятся в этот же день на Троекуровском кладбище.