"Сумасшедший! Спасибо". Бузова получила подарок за 10 млн рублей

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"Сумасшедший! Спасибо". Бузова получила подарок за 10 млн рублей

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Фото © instagram/buzova86

Ольга Бузова продолжает свой новогодний отпуск на Мальдивах и радует подписчиков фотографиями в "Инстаграме". Среди многочисленных публикаций в сторис поклонники заметили два снимка, на которых запечатлён подарок от некоего поклонника — браслеты стоимостью около 10 миллионов рублей.

<p>Фото: © instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank">buzova86</a></p>

— Сумасшедший! Спасибо, — подписала Бузова обе фотографии.

<p>Фото: © instagram/<a href="https://www.instagram.com/buzova86/" target="_blank">buzova86</a></p>

Оказалось, что оба этих браслета стоят около десяти миллионов рублей. Кто преподнёс ей столь дорогой подарок — неизвестно.

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