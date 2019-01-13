"Сумасшедший! Спасибо". Бузова получила подарок за 10 млн рублей

Ольга Бузова продолжает свой новогодний отпуск на Мальдивах и радует подписчиков фотографиями в "Инстаграме". Среди многочисленных публикаций в сторис поклонники заметили два снимка, на которых запечатлён подарок от некоего поклонника — браслеты стоимостью около 10 миллионов рублей.
— Сумасшедший! Спасибо, — подписала Бузова обе фотографии.
Оказалось, что оба этих браслета стоят около десяти миллионов рублей. Кто преподнёс ей столь дорогой подарок — неизвестно.
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