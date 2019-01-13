В Москве удивлены отказом Токио проводить совместный брифинг

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 1", что в ведомстве удивлены решением Японии не проводить общую пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве, запланированных на 14 января.
Самым большим для нас удивлением стало то, что накануне двусторонних переговоров японские коллеги попросили не проводить совместной пресс-конференции по её итогам
Мария Захарова
Дипломат назвала подобный подход японских коллег странным и противоречивым.
С одной стороны — информационное нагнетание перед переговорами, создание нервозной атмосферы и в Японии, и в целом по этой повестке, а с другой стороны — отсутствие желания выйти к прессе по итогам переговоров и рассказать, чем они закончились
Мария Захарова
Встреча глав МИД России и Японии состоится завтра в первой половине дня. Как отмечали ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, ключевым условием решения проблемы договора о мире является безусловное признание Токио итогов Второй мировой в полном объёме, включая суверенитет РФ над южными Курилами.
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