СМИ: Пентагон рассматривает возможность нанести удар по Ирану

По информации журналистов, таким образом американские власти намерены ответить на обстрел дипломатического квартала в Багдаде осенью 2018 года.

Пентагон разрабатывает варианты для нанесения удара по Ирану. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на политиков, знакомых с ситуацией.

По данным издания, соответствующее указание дал Совет национальной безопасности США во главе с советником президента Джоном Болтоном. Такая реакция Вашингтона вызвана обстрелом дипломатического квартала в сентябре 2018 года. Американские власти полагают, что к тому инциденту имеет отношение некая группировка, связанная с Ираном.

Отмечается, что Пентагон приступил к проработке такого плана, однако привело ли это к чему-либо — неизвестно. При этом официальные лица эту информацию не опровергли и не подтвердили. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Гаррет Маркиз заявил, что США рассматривают "полный спектр мер для обеспечения" безопасности дипломатов и интересов Вашингтона.

Автор статьи отмечает, что помимо Болтона за более жёсткую политику в отношении Ирана также выступает госсекретарь США Майк Помпео.