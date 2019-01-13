"Боинг", летевший из Иркутска в Москву, экстренно сел в Перми

После того как пострадавшего пассажира передадут медработникам, борт отправится в столицу.

Самолёт авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Иркутска в Москву, экстренно приземлился в Перми из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Иркутска в Москву, приземлился в пермском аэропорту Большое Савино в 19:40 мск из-за желудочного кровотечения у одного из пассажиров, — приводит агентство слова собеседника.

После того как пострадавшего передадут медработникам, полёт будет продолжен.