"Хамства не было". Призвавшая врачей мыть полы чиновница опровергла обвинения

Она пообещала в ближайшее время решить вопрос о ремонте поликлиники, но подчеркнула, что по-прежнему считает поддержание чистоты заботой медперсонала.

Врио заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова пожаловалась на искажение её слов, сказанных во время встречи с медиками в поликлинике города Струнино.

— Тут даже и опровергать нечего. Словосочетание "золотая рыбка" употреблялось, но совершенно в другом контексте. Никакого неуважения, никакого хамства тем более — это вообще не мой стиль общения — к гражданам и к уважаемым коллегам ни на йоту не было, — сказала она ТАСС.

Чиновница добавила, что вопрос о ремонте в здании поликлиники решится уже в ближайшее время, но это не значит, что проблема будет устранена. Сотрудники должны постоянно заботиться о чистоте и порядке, уверена она.

— Если я говорю, что где-то нечисто или неаккуратно, это не означает, что я кому-то хамлю, — сказала Чекунова.

Как ранее писал Лайф, скандал разгорелся после встречи чиновницы с медиками поликлиники в Струнине. Врио замглавы региона тогда заявила, что она не "золотая рыбка", чтобы исполнять все желания, и упрекнула собравшихся в том, что в здании грязный пол, нет занавесок и никто не носит бахил.

Напомним, на состояние больницы в Струнине местные жители пожаловались во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил провести капитальный ремонт и в больнице, и в поликлинике.