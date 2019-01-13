Украина намерена ввести посуточный туристический сбор

Согласно новому закону, налог будут платить не только клиенты отелей, но и жители квартир, хостелов и апартаментов.

С 2019 года на территории Украины вступил в действие новый закон, меняющий порядок оплаты туристических сборов. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

Согласно новому порядку, с гостей Украины хотят взимать посуточную плату за нахождение в стране. Пока известны лишь примерные ставки расчёта выплат — от 0,5 процентов от минимальной зарплаты (20,87 грн) для внутренних туристов до 5 процентов (208,65 грн) для внешних. Во время ближайшей сессии Верховная рада обещала назвать точные цифры.

Отмечается, что по новому закону налог будут платить не только клиенты отелей, но и жители квартир, хостелов и апартаментов.