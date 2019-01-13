"Рейтинг предателей". На Украине назвали политиков с худшей репутацией

В список попали министр, лидер партии, руководитель нефтегазовой компании и замглавы Службы внешней разведки.

На Украине опубликовали список высокопоставленных чиновников и политиков, которые оказались в центре самых громких скандалов, пишет Realist.online. По мнению издания, больше всех очернила себя министр здравоохранения страны Ульяна Супрун.

Составители рейтинга отметили, что под её руководством провалилась медицинская реформа и рухнула вся система здравоохранения на Украине.

Чиновницу обвинили в том, что она не обеспечила бесперебойную доставку жизненно важных лекарств из-за рубежа, а также не организовала выезд онкобольных за границу на лечение.

На втором месте — лидер партии "Наши" Евгений Мураев. Как ранее писал Лайф, в июне 2018 года его обвинили в госизмене за то, что он назвал террористом осуждённого в России режиссёра Олега Сенцова.

В декабре Мураев заявил, что украинские моряки совершили провокацию в Керченском проливе и что Россия в этом инциденте не была заинтересована. Кроме того, он говорил, что Украина зависит от торговли с РФ. Политика на днях выдвинули в качестве кандидата в президенты Украины.

Третья строчка в антирейтинге досталась главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву. По данным издания, в октябре 2018 года он перевёл на счёт своей матери в США почти 8 млн долларов. При этом он открыто признал, что его могут осудить за махинации.

Кроме того, в списке указано имя первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко. Напомним, осенью 2018 года он тоже стал фигурантом дела о госизмене после журналистского расследования.

Репортёр Денис Бигус заявил, что Семочко незаконно обогатился за счёт поставок лекарств из США, обвинил чиновника в вымогательствах, а также сообщил, что у него под Киевом есть недвижимость за восемь миллионов долларов.

Замыкает пятёрку "предателей" экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. В 2017 году его задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением и хищении из бюджета более 70 млн долларов.