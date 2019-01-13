Медведев поздравил российских биатлонистов с победой на этапе Кубка мира

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских биатлонистов с викторией на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

— Поздравляю мужскую и женскую сборные России с блестящим выступлением на Кубке мира по биатлону в Оберхофе! Молодцы! — говорится в сообщении Медведева в "Твиттере".

Как ранее писал Лайф, мужская сборная в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова взяла золото в эстафете 4 по 7,5 км. Ранее на этапе в Оберхофе женская национальная команда, за которую выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, также праздновала победу.