Школьник умер в Дагестане из-за неправильного диагноза врачей

Мальчика лечили от воспаления сосудов, а в итоге выяснилось, что у него менингит.

Дагестанский школьник скончался после того, как ему поставили неверный диагноз, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Сообщается, что заболевшего 13-летнего мальчика привезли в частную клинику "Панацея". Там врачи заявили, что у подростка геморрагический васкулит — болезнь сосудов, которая проявляется в виде нарушений микроциркуляции, микротромбозов и кровоизлияний.

С таким диагнозом подростка позже доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, где после обследований у него выявили менингококковую инфекцию.

Школьника экстренно перевели в Республиканский центр инфекционных болезней, но было уже слишком поздно.

— Молниеносное течение болезни привело к летальному исходу, — сказали в управлении здравоохранения.

В ведомстве добавили, что медики в срочном порядке делают прививки всем, кто контактировал с мальчиком, в том числе в школе.