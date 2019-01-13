Школьник умер в Дагестане из-за неправильного диагноза врачей

Дагестанский школьник скончался после того, как ему поставили неверный диагноз, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Сообщается, что заболевшего 13-летнего мальчика привезли в частную клинику "Панацея". Там врачи заявили, что у подростка геморрагический васкулит — болезнь сосудов, которая проявляется в виде нарушений микроциркуляции, микротромбозов и кровоизлияний.
С таким диагнозом подростка позже доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, где после обследований у него выявили менингококковую инфекцию.
Школьника экстренно перевели в Республиканский центр инфекционных болезней, но было уже слишком поздно.
— Молниеносное течение болезни привело к летальному исходу, — сказали в управлении здравоохранения.
В ведомстве добавили, что медики в срочном порядке делают прививки всем, кто контактировал с мальчиком, в том числе в школе.
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