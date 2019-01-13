"У Варфоломея его тоже нет". В УПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос

Представители канонической украинской церкви напомнили, что РПЦ и Константинопольский патриархат были основаны столетия назад и с тех самых пор обходятся без каких-либо документов об автокефалии.

Православный мир живёт не благодаря томосам, заявил в "Фейсбуке" заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич.

Он подчеркнул, что Русской православной церкви так же, как и Вселенскому патриархату, никогда не был нужен подобный документ, поскольку их основали по решению церковных соборов.

— Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то, может, он бы для начала предложил бы самому константинопольскому патриархату показать свой томос?.. Открою тайну: у константинопольского патриархата нет томоса, — отметил Данилевич.

Он напомнил, что статус Вселенского патриархата базируется на правилах Четвёртого Вселенского Собора 451 года, и в них нет ни слова об автокефалии Константинополя.

А РПЦ получила свой статус, кстати, от Вселенского патриарха Иеремии II в 1589 году.

— В 1593 году это решение было утверждено Всеправославным собором в Константинополе, в котором приняли участие Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский патриархи. Кстати, ни у кого из них также нет томоса. И ничего, живут как-то и без томосов, — сказал представитель УПЦ.

Как ранее писал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что документа об автокефалии достаточно для "новой церкви", чтобы считать её канонической, и потребовал от РПЦ показать свой томос.