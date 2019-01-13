"Путь Украины". Пушков оценил идею ограничить российское ТВ в Белоруссии

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на предложение белорусских оппозиционеров ограничить трансляцию российских телеканалов.

— Никогда не замечал, чтобы российские телеканалы разжигали "межнациональную вражду" к Белоруссии. Видно, кто-то хотел бы толкнуть страну на путь Украины, — написал Пушков в своём твиттере.

Политик также выразил мнение, что белорусские оппозиционеры "либо что-то спутали, либо намеренно искажают реальность, пытаясь оторвать Белоруссию от России".

Напомним, ранее представители оппозиционной партии "Белорусский Народный Фронт" предложили ограничить трансляцию российских телеканалов, которые "разжигают межнациональную вражду и ведут информационную войну против Белоруссии".