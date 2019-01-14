Литовских партизан наградили за борьбу против СССР

Участников националистических формирований назвали борцами за свободу, которые противостояли "советской оккупации".

Семерым литовским партизанам, которые в 40-е и 50-е годы боролись против советских властей, вручили премии Свободы, сообщается на сайте Сейма Литвы.

Среди награждённых Йонас Чепонис, Юозас Якавонис, Йонас Кадженис, Йонас Абукаускас, Браниславас Юоспайтис, Витаутас Бальсис и Юозас Моцюс.

— Безбожная большевистская оккупация убила не только тело, но и душу литовского народа, — сказал один из них, Йонас Кадженис.

Как ранее писал Лайф, ЦРУ в 2017 году рассекретило документы, в которых говорится о роли, которую отводил Запад прибалтийским "лесным братьям". В том же году правительство Латвии уравняло ветеранов, которые сражались с нацистами, партизан и эсэсовцев, которые воевали на стороне Третьего рейха.