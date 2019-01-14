На Украине в ДТП погиб баскетболист

Бывший украинский баскетболист Андрей Романица погиб в ДТП на Волыни. Об этом сообщает местный портал "Вести".

Автомобиль KIA, в котором находился 35-летний Романица с женой Оксаной, столкнулся с микроавтобусом. Спортсмен погиб на месте, его супруга была доставлена в реанимацию.

Напомним, бывший баскетболист команды "Ужгород" Романица стал широко известен в прошлом году. После скандального нападения на арбитра во время матча он был пожизненно отстранён от спорта.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Причины трагедии неизвестны.