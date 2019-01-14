В МИД РФ назвали неясной роль США в российско-японском диалоге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неясной роль США в диалоге между Россией и Японией. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-1".

— Япония ждёт поддержки США, чуть ли не участия во всём диалоге по проблеме мирного договора с Россией. А причём здесь США?.. Когда речь идёт о двустороннем диалоге, всё как-то всегда складывается, причём здесь США и их роль — непонятно, — сказала Захарова.

Спикер также отметила, что заявление японской стороны о том, что российско-японские переговоры послужат сдерживающим фактором для Китая, это "очень странно и не способствует созданию доверительной атмосферы".