Экс-глава СБУ заявил о намерении стать президентом Украины

Генерал-полковник в отставке Игорь Смешко последние четыре года возглавляет президентский Комитет по вопросам разведки.

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко сообщил о намерении принять участие в президентской гонке. Об этом он написал в "Фейсбуке".

— Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в президенты Украины, — говорится в публикации.

Смешко руководил СБУ с сентября 2003 по февраль 2005 года. С 2014-го он советник президента Украины и глава Комитета по вопросам разведки.

Как ранее сообщал Лайф, во время одного из телеэфиров Смешко заявил, что украинская армия не сможет противостоять российской в открытом столкновении.

Напомним, выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Среди уже зарегистрированных кандидатов есть ещё один бывший глава СБУ — Валентин Наливайченко.