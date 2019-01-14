"Не трогай ребёнка!". Арбитр ударил юного хоккеиста во время матча — видео

Арбитр ударил 11-летнего хоккеиста во время матча юношеского первенства Челябинской области между местным "Металлургом" и "Спутником" из Миасса.
Как стало известно Лайфу, инцидент произошёл в Златоусте.
По словам очевидцев, спортсмен, отправленный отбывать удаление на скамейку штрафников, стукнул по борту клюшкой. Заметивший это арбитр подъехал к игроку, схватил за маску и сильно толкнул. В результате мальчик упал, разбил губу и на некоторое время потерял сознание.
На кадрах видео видно, что инцидент вызвал негодование у родителей, наблюдавших за игрой на трибунах.
При этом сам арбитр, несмотря на недовольство зрителей, лишь улыбался и даже не подумал извиниться перед игроком.
Также Лайфу известно, что местная хоккейная федерация уже в курсе инцидента, но никаких официальных комментариев пока не поступало.
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