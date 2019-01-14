Стало известно, у кого повысится зарплата в 2019 году

Эксперты считают, что дефицит кадров вынудит работодателей предложить сотрудникам более привлекательные условия.

В наступившем году более высокооплачиваемыми станут рабочие специальности, заявили в HeadHunter. В "Банке данных заработных плат" компании подсчитали, что именно эти кадры в последнее время особенно востребованы.

Сообщается, что спрос на рабочих в 2017 году удвоился и продолжает расти. Кроме того, в стране нужны водители, курьеры, продавцы-консультанты и менеджеры по продажам в сфере b2b.

По мнению экспертов, в условиях дефицита кадров людям этих специальностей будут повышать зарплаты.

В профессиональных областях самые высокие ежемесячные доходы сейчас у разработчиков программного обеспечения. Их средняя зарплата — 130 тысяч в Москве и 77 тысяч в регионах.