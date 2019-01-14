В Венесуэле задержали лидера парламента страны

Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки задержали главу Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом представители парламента сообщили в "Twitter".

Инцидент произошёл после инаугурации вновь избранного президента страны Николаса Мадуро. Глава парламента, который находится под контролем оппозиции, призвал граждан Венесуэлы выйти на акцию протеста против действующей власти.

Кроме того, он заявил, что руководитель Национальной ассамблеи может выполнять обязанности главы государства.

После этого к политику на глазах у родственников подошли правоохранители. Они силой заставили его сесть в машину. Момент попал на видео. Однако сообщается, что уже спустя несколько минут Гуайдо отпустили.

BREAKING: Video appears to show Venezuela’s opposition leader Juan Guaidó detained by intelligence agents



pic.twitter.com/bdXmJB2TQq — Breaking911 (@Breaking911) January 13, 2019

Позже министр связи и информации страны Хорхе Родригес заверил, что силовики действовали самовольно и уже уволены за это.

Тем не менее свой протест по поводу произошедшего выразили более десяти стран Латинской Америки. Задержание Гуайдо осудили также советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Госдепартамента Майк Помпео.