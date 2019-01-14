Опубликовано видео нападения на мэра Гданьска

Момент нападения на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина пробрался на сцену во время выступления Адамовича на благотворительном концерте и нанёс градоначальнику удар ножом.

UPDATE: Mayor Adamowicz is in very serious condition, according to Polish media reports.



Polish President Andrzej Duda was informed that "there is hope, but his condition is very difficult" #tictocnews pic.twitter.com/9oF73gdbBc — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 13 января 2019 г.

Мэра госпитализировали. Нападавший был задержан без сопротивления. СМИ сообщали, что ранее мужчина был судим.