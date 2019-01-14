Опубликовано видео нападения на мэра Гданьска

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Опубликовано видео нападения на мэра Гданьска

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Фото: © Twitter/TicToc by Bloomberg

Момент нападения на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина пробрался на сцену во время выступления Адамовича на благотворительном концерте и нанёс градоначальнику удар ножом.

Мэра госпитализировали. Нападавший был задержан без сопротивления. СМИ сообщали, что ранее мужчина был судим.

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