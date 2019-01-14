В Москве объявили "жёлтый" уровень опасности

Читайте также

В Москве объявили "жёлтый" уровень опасности

19

В Москве и Московской области объявили "жёлтый" уровень опасности на 14 января из-за сильного ветра. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Такое же предупреждение распространяется на большинство регионов Центрального федерального округа, за исключением Тверской, Владимирской, Ярославской и Калужской областей.

Синоптики также обещают столичному региону переменную облачность и небольшой снег, местами метель. Температура днём составит –3...–1 °С. Ветер будет дуть со скоростью 5–11 м/с, порывы могут достигать 15 м/с.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×