В Москве объявили "жёлтый" уровень опасности

В Москве и Московской области объявили "жёлтый" уровень опасности на 14 января из-за сильного ветра. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.
Такое же предупреждение распространяется на большинство регионов Центрального федерального округа, за исключением Тверской, Владимирской, Ярославской и Калужской областей.
Синоптики также обещают столичному региону переменную облачность и небольшой снег, местами метель. Температура днём составит –3...–1 °С. Ветер будет дуть со скоростью 5–11 м/с, порывы могут достигать 15 м/с.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени