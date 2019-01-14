Медведев вручит правительственные премии в области СМИ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в церемонии вручения премий российского правительства за заслуги в области СМИ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Указ о присуждении премий в области СМИ был подписан премьером в декабре прошлого года. Всего будет вручено десять наград. По традиции Медведев лично предложил кандидата на одну из них. Таким образом, премию за персональный вклад в развитие СМИ получит обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.

Также наградами будут отмечены главный редактор проекта "Арзамас" Филипп Дзядко, главный редактор журнала "Наука и жизнь" Елена Лозовская, заместитель главного редактора по работе с Санкт-Петербургом телеканала "Россия — Культура" Бэлла Куркова, журналисты Ольга Боброва и Галина Мурсалиева и сотрудники издательского дома "Комсомольская правда" Ольга Носова, Алексей Ганелин, Александр Чепель и Наталья Вороная.

Кроме того, премии правительства получат глава оргкомитета XX Всемирного конгресса русской прессы в Нью-Йорке Мариэтта Розенталь, шеф-редактор газеты "Якутск вечерний" Леонид Левин, гендиректор холдинга "ГМП Радио" Юрий Костин, президент медиахолдинга "Макс медиа групп" Михаил Микшис.

Премия Правительства РФ в области СМИ присуждается деятелям и организациям российских СМИ, добившимся значительных достижений, и зарубежным СМИ за публикации на русском языке. Размер каждой награды — миллион рублей.