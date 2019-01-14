Названа стоимость реконструкции Госдумы и Совета Федерации

На реконструкцию зданий Госдумы и Совета Федерации выделено более семи миллиардов рублей. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Отмечается, что на обновление здания Госдумы на Охотном Ряду планируется потратить 3,4 миллиарда рублей. Ещё миллиард уйдёт на реконструкцию расположенного там же памятника "Палаты Троекуровых".

Кроме того, 2,85 миллиарда уйдёт на возведение нового здания Совета Федерации на Петровке. Таким образом, изначально запланированный бюджет был увеличен в пять раз.