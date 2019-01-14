Космический грузовик Dragon покинул МКС после месячного пребывания на орбите

Американский грузовой корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции, сообщает SpaceX. Он провёл на орбите месяц.
Корабль должен был покинуть МКС несколько дней назад, но отстыковку откладывали из-за плохой погоды в предполагаемом районе посадки. Как ожидается, аппарат приводнится к западу от побережья мексиканского штата Нижняя Калифорния.
Как ранее писал Лайф, Dragon прибыл на МКС 8 декабря 2018 года и доставил 2,5 тонны грузов, в том числе оборудование и материалы для исследований.
В начале января 2019 года глава SpaceX Илон Маск сообщил, что в феврале планируется запуск нового пилотируемого космического корабля Dragon-2.
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