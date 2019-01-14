Студентку отчислили из университета в Египте за объятия с женихом

В Сеть попало видео, на котором молодой человек делает девушке предложение, а затем кружит её, держа в объятиях. В Каире многие усмотрели в этом нечто предосудительное.

Студентку университета аль-Азхар в Каире отчислили из-за того, что увидели в объятиях будущего мужа, пишет Ahram. По данным издания, скандал разгорелся после того, как видео с трогательной сценой появилось в социальных сетях.

Сообщается, что ролик снят на территории другого учебного заведения, а именно университета аль-Мансура, где учится жених. В кадре видно, как молодой человек протягивает девушке кольцо и становится на одно колено. Затем он подхватывает возлюбленную на руки и начинает кружить.

В руководстве аль-Азхар заявили, что девушку отчислили согласно установленным правилам.

— Ни одно решение не принимается случайно; это всё в соответствии с законодательством университета. Студентка проявила неуважение к ценностям аль-Азхара, общества и университета, — заявили в пресс-службе вуза.

В университете добавили, что девушка имеет право обжаловать решение в высшей дисциплинарной комиссии.