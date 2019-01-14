В Сенате предложили Трампу временно восстановить работу правительства

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил президенту США Дональду Трампу временно восстановить работу правительства и вернуться к переговорам.

— Я бы рекомендовал ему возобновить работу правительства на короткий период времени, например три недели, посмотрим, сможем ли мы прийти к соглашению, — сказал сенатор в эфире телеканала Fox News.

Грэм также отметил, что если за этот период у сторон не получится принять бюджет, то Трамп может попробовать изменить ситуацию, введя чрезвычайное положение. Ранее американский лидер заявлял, что пока не собирается идти на такую меру.

Напомним, шатдаун в США длится уже 24-й день и является самым продолжительным в истории страны. Причиной ему стало нежелание демократов, удерживающих большинство в Конгрессе, выделять пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.