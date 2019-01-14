"Бывших на игнор". Бузова опубликовала провокационное фото в одних трусиках

Телеведущая Ольга Бузова показала своим подписчикам в "Инстаграме" фото, на котором она позирует в одном нижнем белье и с полотенцем на голове.

При этом в хештеге было многозначительная сказано: "Бывших на игнор".

Запись набрала почти 300 тысяч лайков. Как обычно, мнения комментаторов разделились. Кто-то называл Бузову "пустоголовой и меркантильной особой", а также советовал ей "лечиться от селфизависимости". Однако были и те, кто встал на защиту телеведущей, осыпая её всевозможными комплиментами.

Ранее Лайф писал, что Ольга Бузова получила шикарный букет роз от лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Также сообщалось о подарке певице от поклонника на сумму 10 миллионов рублей.